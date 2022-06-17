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Шаги к членству в ЕС: Зеленский сегодня будет говорить с премьером Нидерландов

Шаги к членству в ЕС: Зеленский сегодня будет говорить с премьером Нидерландов

КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютто в контексте украинской евроинтеграции, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня я буду говорить с Премьер-министром Нидерландов Рютте. Каждую возможность я использую ради наших интересов, ради Украины”, — сказал Президент в вечернем обращении к украинцам.

Детали

Он отметил, что уже говорил сегодня с президенткой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, поблагодарил ее и всех членов Еврокомиссии за лидерство, за сегодняшнее решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, а также говорил с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

“Во время вчерашнего визита в Киев лидеров Франции, Германии, Румынии и Италии было понятно, насколько масштабные перспективы открываются и для нашего государства, и для всех европейцев, если будем работать и в дальнейшем вместе. А сегодня это понимание стало еще более четким. Европейская сила, европейская самостоятельность и европейское развитие можно представить действительно мощными только с Украиной”, — добавил Глава государства.

Напомним

Европейская комиссия в пятницу рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Ранее правительство Нидерландов дало понять, что оно сомневается в расширении ЕС, что состоит из 27 стран.

Так, в прошлом месяце премьер-министр Нидерландов Марк Рютте высказал мнение, что вероятность того, что Украина вскоре станет кандидатом в члены Евросоюза, невелика. В частности, по его словам, это “было бы несправедливо” в отношении стран Западных Балкан, которые гораздо дольше ожидали кандидатство о вступлении в ЕС.

В то же время по данным СМИ, по состоянию на сегодня Нидерланды — за предоставление Украине статуса кандидата.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Владимир Зеленский
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