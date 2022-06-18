WP: США и их союзники готовятся к долгой войне в Украине

КИЕВ. 18 июня. УНН. Соединенные Штаты и их союзники готовятся к затяжному конфликту в Украине, на фоне того, как администрация Байдена пытается лишить россию победы, наращивая военную помощь Киеву, одновременно пытаясь ослабить последствия войны, в контексте мировой продовольственной безопасности и мировой экономики, со cсылкой на официальных лиц пишет The Washington Post, сообщает УНН.

Детали

Издание считает, что решение поставить Украине все более сложное вооружение, такое как противокорабельные ракеты и дальнобойная мобильная артиллерия, "отражает растущую готовность западных столиц рискнуть непреднамеренной эскалацией в отношениях с россией".

При этом, как пишет издание, аналитики говорят, что, "несмотря на всплеск внешней помощи и высокий моральный дух украинских военнослужащих, Киев и его сторонники могут надеяться только на тупиковую ситуацию с гораздо большей и лучше вооруженной российской армией".

Высокопоставленное должностное лицо Госдепартамента США, которое на условиях анонимности рассказало о текущих международных дискуссиях, сказало, что "представители администрации Байдена обсуждали возможность затяжного конфликта с глобальными побочными эффектами еще до февраля, поскольку разведка США предположила, что путин готовится к вторжению", отмечает издание.

Администрация Байдена надеется, что "новое вооружение, в дополнение к последовательным волнам санкций и дипломатической изоляции россии, будет иметь значение для возможного завершения войны путем переговоров, потенциально уменьшая готовность путина продолжать борьбу", пишет издание со ссылкой на одного из чиновников.

Дополнение

Президент США Джо Байден считает, что российский диктатор владимир путин не остановился бы в Украине, если бы ему это позволили.