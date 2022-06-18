В Днепре демонтируют памятник генерал-майору НКВД Федорову

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Днепре демонтируют памятник советскому партийному и государственному деятелю, генерал-майору НКВД СССР Алексею Федорову. Об этом сообщает Управление по вопросам охраны культурного наследия Днепровского городского совета, передает УНН.

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«Управлением был подан пакет документов в Управление культуры, туризма, национальностей и религий Днепропетровской областной военной администрации, относительно исключения из Государственного реестра недвижимых памятников Украины памятки истории местного значения «Бюст дважды Героя Советского Союза А.Ф. Федорова», охранный №11471-Дп», – говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что после снятия памятника с учета приказом Министерства культуры и информационной политики Украины монумент будет демонтирован.

Памятник увековечивает имя Алексея Федорова. Как указано, в 1944-1949 годах он был одним из исполнителем сталинской продовольственной политики в Украине, которая привела к голодомору 1946-1947 годах, а апреля 1979 года являлся председателем комиссии по делам бывших партизан и подпольщиков при Президиуме ВР УССР, которая выполняла в частности «фильтрационные» функции против людей, находившихся на оккупированной территории.

Дополнение

В Харькове демонтировали памятник новгородскому князю Александру Невскому.

17 апреля в Харькове снесли памятник советскому маршалу Георгию Жукову.