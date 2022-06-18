Зеленский в Николаевской области: провел совещание по поводу угроз с суши и моря

КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поделился видео с Николаевской области, отметив, что провел совещание по важным вопросам региона, пишет УНН.

Цитата

"Наша Николаевская область. Совещание по важным вопросам региона. Обсудили состояние экономики, восстановление водоснабжения, ситуацию в сельском хозяйстве. Отдельное внимание уделили угрозам с суши и моря. Не прекращаем работать ради победы", - отметил Зеленский в Telegram, обнародовав видео.

На обнародованном видео виден рядом с Президентом глава Николаевской ОВА Виталия Кима.

Дополнение

Из-за обстрелов российскими войсками за минувшие сутки в Николаевской области были ранены еще 22 человек.