Меркель не исключает, что может стать посредником между Украиной и рф

КИЕВ. 18 июня. УНН. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не исключает, что в перспективе может стать посредником между Украиной и россией. Об этом она рассказала в интервью RND, добавив, что сейчас этот вопрос не ставится, пишет УНН.

Меркель заявила, что в прошлом году пыталась поговорить с президентом россии владимиром путиным о новом порядке европейской безопасности.

Цитата

"С одной стороны, путин больше не был готов к саммиту в нормандском формате. С другой стороны, мне не удалось создать дополнительный европейско-российский дискуссионный формат о европейском порядке безопасности наряду с нормандским форматом", — заявила Меркель.

Она не исключила, что позже сможет выступить посредником в конфликте. Когда ее спросили, будет ли она доступна, она ответила: "В настоящее время этот вопрос не ставится".

Меркель признала, что ее влияние на путина в конце ее перебывания на посту канцлера уменьшилось.

"Было ясно, что я не буду на посту долго, и поэтому я просто должна заявить, что различные попытки в прошлом году не возымели никакого действия", - сказала Меркель.

О том, ожидал ли путин со своим нападением на Украину до тех пор, пока она не уйдет с должности, Меркель сказала: "Мой уход мог быть взносом, таким как, например, в выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и застой в исполнении Минских соглашений".

Дополнение

Меркель заявляла, что очень пыталась, когда возглавляла страну, не допустить того, что сейчас происходит с Украиной, но не обвиняет себя, что не смогла этого сделать.

Также Меркель после месяцев молчания выразила солидарность с Украиной и назвала "варварской" войну, начатую россией.