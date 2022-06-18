Зеленский осмотрел разрушенную рашистами ОГА в Николаеве: поручил помочь семьям погибших

КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел разрушенное ракетным ударом врага здание Николаевской ОГА и поручил оказать необходимую помощь семьям погибших в результате обстрела здания. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, передает УНН.

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«Сегодня вместе с Владимиром Зеленским и командой Офиса посетили прекрасную Николаевскую область и несокрушимый город кораблей. Президент провел совещание по ситуации в регионе, в частности говорили о состоянии экономики и путях решения инфраструктурных вопросов в области», - написал Ермак в Telegram.

«Вместе с Владимиром Зеленским мы осмотрели разрушенное ракетным ударом здание Николаевской ОГА. Президент поручил оказать необходимую помощь семьям погибших в результате обстрела здания», - сообщил руководитель ОП.

Детали

По его словам, среди главных тем совещания было восстановление водоснабжения Николаева, которое было затруднено из-за повреждения сетей водопровода российскими обстрелами – это ключевое.

Ермак отметил, что также обсудили ситуацию в сельском хозяйстве Николаевской области.

«Сбор урожая - это очень важный процесс, как и обеспечение фермерских хозяйств необходимым техническим оборудованием и топливом. Многое зависит от наличия помещений для сохранения зерновых и формирования новых логистических путей», - написал Ермак.

По его словам, представители военного командования региона доложили о ситуации в зоне боевых действий на суше и в акватории Черного моря. Обсудили угрозы с суши, с моря и со стороны непризнанного Приднестровья, а также рассмотрели ситуацию на острове Змеиный.

Он отметил, что было уделено внимание материально-техническому обеспечению отдельной группировки войск «Приморья» и его оборонным нуждам.

Кроме того, Владимир Зеленский вручил государственные награды представителям местной власти - орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени был награжден глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, орденом «За мужество» ІІІ степени - Николаевский городской голова Александр Сенкевич, звание бригадного генерала получил полковник Андрей Игнатов.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский поделился видео с Николаевской области, отметив, что провел совещание по важным вопросам региона.