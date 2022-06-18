Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,39 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Мадридский саммит: НАТО наконец-то определит, что россия - это экзистенциальная угроза - экс-министр
Мадридский саммит: НАТО наконец-то определит, что россия - это экзистенциальная угроза - экс-министр
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
12240

В Украине уже деоккупировано 1023 населенных пункта - ОП

В Украине уже деоккупировано 1023 населенных пункта - ОП

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Украине от российских захватчиков освобождены уже 1023 населенных пункта, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время брифинга, пишет УНН.

Цитата

"В настоящее время деоккупировано 1023 населенных пункта", - сказал Тимошенко.

По его словам, идет восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях.

Дополнение

По состоянию на 3 июня, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, удалось провести 14 обменов пленными и освободить 403 человека: 303 военных и 100 гражданских.

Источник: УНН
Теги: война, Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.