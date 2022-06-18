В Украине уже деоккупировано 1023 населенных пункта - ОП

КИЕВ. 18 июня. УНН. В Украине от российских захватчиков освобождены уже 1023 населенных пункта, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время брифинга, пишет УНН.

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"В настоящее время деоккупировано 1023 населенных пункта", - сказал Тимошенко.

По его словам, идет восстановление инфраструктуры на деоккупированных территориях.

Дополнение

По состоянию на 3 июня, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину, удалось провести 14 обменов пленными и освободить 403 человека: 303 военных и 100 гражданских.