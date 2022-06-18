Зеленский внес в ВР законопроект о ратификации Стамбульской конвенции

КИЕВ. 18 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями", передает УНН со ссылкой на ВР.

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Законопроект о ратификации Стамбульской конвенции зарегистрирован в ВР сегодня, 18 июня, под номером 0157.

Инициатором законопроекта указан Президент Украины Владимир Зеленский.

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В пояснительной записке указано, что цель документа — обеспечения ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями.

Также ожидается, что реализация законопроекта будет иметь влияние на интересы Украины в части выполнения международных обязательств в сфере прав и основополагающих свобод человека и на интересы лиц, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола, в части обеспечения гарантий защиты их прав и предоставления им помощи.

Справка

Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями, или Стамбульская конвенция (Istanbul Convention) — международное соглашение Совета Европы по насилию против женщин и домашнего насилия, открытое для подписания 11 мая 2011 года в Стамбуле, Турция.

По состоянию на январь 2018 года его подписали 45 стран и Европейский Союз. 12 марта 2012 года Турция стала первой страной, ратифицировавшей Конвенцию, а вслед за ею — 33 других стран с 2013 по 2019 год (Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Грузия, Греция, Дания, Эстония, Испания, Исландия, Италия, Кипр, Северная Македония, Мальта, Монако, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Румыния, Португалия, Сан-Марино, Сербия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Швеция, Швейцария. Конвенция вступила в силу 1 августа 2014 года года.

Целью конвенции является предотвращение насилия, защита пострадавших и “победа над безнаказанностью преступников”.