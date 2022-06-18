"Нафтогазу" передадут в собственность шесть ТЭЦ. Кабмин дал поручение

КИЕВ. 18 июня. УНН. Кабинет министров Украины поручил передать шесть ТЭЦ в собственность "Нафтогаза". Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает УНН.

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“Для обеспечения бесперебойных поставок тепла и электроэнергии Правительство также поручило передать шесть ТЭЦ в собственность „Нафтогаза“. Это позволит более эффективно расходовать ресурсы и управлять этими предприятиями, а также подготовить их к зиме”, — написал Шмигаль.

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Кабинет министров Украины принял решение, что ТЭЦ, ОСМД и другие производители тепла будут получать газ по фиксированной цене.