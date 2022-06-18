Украина далека от окончания войны, ситуация на передовой сложная – Данилов

КИЕВ. 18 июня. УНН. Украина далека от окончания войны, которую начала россия. У противника очень большие ресурсы. Об этом рассказал Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Globe and Mail, передает УНН.

Цитата

“Ситуация на передовой напряженная, сложная, и я не из тех, кто считает, что российская армия слаба. У них очень большие ресурсы, и они их сюда привели”, — сказал Данилов.

Детали

По его словам, у армии рф преимущество в артиллерии и тяжелой технике.

“Наших воинов это не пугает. Мы держим свои позиции. Время от времени мы наносим контратаки. Но война все еще продолжается, и мы далеки от ее конца”, — отметил Данилов.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что объединение мира вокруг Украины ускорит процесс окончания полномасштабной войны, которую начала россия.