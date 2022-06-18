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С начала войны Зеленского пытались убить пять раз - Данилов

С начала войны Зеленского пытались убить пять раз - Данилов

Владимир Зеленский

КИЕВ. 18 июня. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф Президента Украины Владимира Зеленского пять раз пытались убить. Об этом рассказал Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Globe and Mail, передает УНН.

Детали

Данилов рассказал, что нападение россии на Украину включало в себя пять отдельных попыток убить президента Украины Владимира Зеленского, все они были совершены в конце февраля и начале марта.

Он не раскрыл подробностей терактов, хотя в начале войны публично говорил об отряде чеченских боевиков, которому было поручено убить Зеленского, но который был “полностью уничтожен”.

Дополнение

В марте The Times сообщила о трех попытках покушения на Зеленского за неделю.

Недавно сообщалось, что правоохранители предупредили теракт против руководства страны в начале марта. Одной из задач, которого было покушение на Президента Украины Владимира Зеленского.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что путин не отменял задачи по ликвидации высшего политического руководства Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
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