Джонсон: нужно готовиться к затяжной войне в Украине

КИЕВ. 19 июня. УНН. Миру нужно готовиться к затяжной войне рф против Украины, поскольку президент россии владимир путин прибегает к кампании истощения. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет УНН со ссылкой на The Times.

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В своей статье Джонсон отметил, что путину не хватит мудрости отступить и он все еще может думать, что полное завоевание Украины возможно.

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“Я боюсь, что нам нужно готовиться к длительной войне, поскольку путин прибегает к кампании истощения, пытаясь уничтожить Украину чистой жестокостью”, — написал премьер-министр.

“Время — чрезвычайно важный фактор. Все зависит от того, будет ли Украина способна быстрее увеличить свою способность отвоевать захваченные территории, пока россияне будут ускоренно собирать ресурсы для новой атаки. Наша задача заключается в том, чтобы время все-таки стало союзником Украины в этой ситуации”, — добавил он.

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По его мнению, Великобритания и союзники должны предпринять необходимые четыре шага, чтобы выиграть время для Украины.

“Во-первых, мы должны обеспечить, что Украина будет получать вооружение, оборудование, боеприпасы и обучение гораздо быстрее, чем захватчик, и нарастить свой потенциал для использования нашей помощи”, — отметил Джонсон.

Во-вторых, по мнению Джонсона, нужно сохранить жизнеспособность Украинского государства в выполнении его функции, и в частности, в выплатах зарплат, функционировании школ, поставках помощи и начала восстановления.

Он обратил внимание, что россия ввела блокаду экономики Украины и ее экспортных путей в Черном море. В этой связи, третьим шагом должны стать долгосрочные усилия для развития альтернативных наземных маршрутов для поддержки украинской экономики.

И четвертым шагом он назвал необходимость высвобождения украинского зерна и последующий экспорт украинского продовольствия в другие страны.

Напомним

Премьер-министр Великобритании совершил второй визит в Киев.