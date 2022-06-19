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Вступление в Евросоюз: ВР приняла обращение к странам ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата

Вступление в Евросоюз: ВР приняла обращение к странам ЕС о предоставлении Украине статуса кандидата

КИЕВ. 19 июня. УНН. Верховная Рада приняла обращение к странам-членам Европейского Союза о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

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"Верховная Рада приняла обращение к странам-членам Европейского Союза о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС",  – написал Гончаренко.

Детали

Кроме того, ВР обратилась к национальным парламентам и институтам ЕС с призывом:

– поддержать стремление Украины к признанию ее европейской перспективы путем предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС во время Европейского Совета 23-24 июня 2022 согласно статье 49 Договора о Европейском Союзе;

– продолжать помощь в борьбе с агрессором, в дальнейшем внедрять санкции против россии и беларуси.

Напомним

Европейская комиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС. Об этом объявила в пятницу, 17 июня, во время пресс-конференции президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Источник: УНН
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