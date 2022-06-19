Папа Франциск обратился к паломникам: спрасите себя, что я делаю для Украины?

КИЕВ. 19 июня. УНН. В конце воскресной встречи с паломниками Папа Римский Франциск обратился с поощрением задуматься над тем, что каждый делает для помощи украинцам, страдающим войной. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Vatican news.

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«Что я делаю сегодня для украинского народа?» – такой вопрос Папа Франциск побуждал задать себе каждого, кто в воскресенье молился вместе с ним молитву «Ангел Господень».

В конце молитвенной встречи, собравшей на площади Святого Петра в Ватикане несколько десятков тысяч паломников, обратившись с разными запланированными призывами, Святейший Отец, прежде чем проститься, сказал несколько слов:

«И в этот момент не забываем о многострадальном украинском народе, страдающем народе. Я хочу, чтобы все вы задавали себе вопрос: Что сегодня делаю именно я для украинского народа? Молюсь? Прилагаю какие-то усилия? Стараюсь ли понять? Что я сегодня делаю для украинского народа? Пусть каждый ответит в своем сердце».

Перед этим Папа Франциск направил мнение присутствующих к еще одному народу, требующему солидарности, отметив, что Мьянмы возвышается голос боли многих людей, «которым не хватает базовой гуманитарной помощи и вынуждены покидать свои дома, которые поджигают, и чтобы убежать от насилия».