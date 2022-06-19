В ВР создали межфракционное объединение "За свободный Кавказ"

КИЕВ. 19 июня. УНН. В Верховной Раде создали Межфракционное депутатское объединение "За свободный Кавказ". Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

«Я имею честь возглавить МДО. Весь список народных депутатов, вошедших в состав объединения:

1. Гончаренко Алексей

2. Вятрович Владимир

3. Чийгоз Ахтем

4. Парубий Андрей

5. Потураев Никита

6. Магомедов Муса

7. Лубинец Дмитрий

8. Саврасов Максим

9. Юраш Святослав

10. Наливайченко Валентин

Цель понятна из названия – помощь угнетенным россией народам Северного Кавказа», – написал нардеп у себя в Телеграмм-канале.

Также он добавил в шутку, что «главой военной комендатуры решили избрать Дмитрия Корчинского».

Добавим

В 2019 году также при участии Гончаренко в парламенте было создано межфракционное объединение "Кубань", которое должно было заниматься интеграцией территорий, где проживали этнические украинцы, в украинское культурное и социальное пространство.