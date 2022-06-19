Дефицит мощностей хранения зерна к концу октября может составить от 10 до 15 млн тонн - Минагрополитики

КИЕВ. 19 июня. УНН. Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич в эфире информационного телемарафона рассказал, как планируют решать возможную проблему с хранением урожая зерновых, передает УНН.

Детали

Заместитель министра аграрной политики проинформировал о базовом прогнозе по урожаю зерновых культур.

"Мы надеемся примерно на 60 млн тонн зерновых и масличных культур вместе. Это где-то чуть больше половины того, что мы собрали в прошлом году", - сказал Дмитрасевич.

Заместитель министра аграрной политики отметил проблему хранения прогнозируемого объема урожая.

"Мы понимаем, что к концу осени проблема хранения может стоять очень остро. К началу полномасштабного российского вторжения в нашем распоряжении было складского хранения на 75 млн тонн. Те складские мощности, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях, мы оцениваем в 10 млн тонн. Остальные были либо повреждены, либо уничтожены", - рассказал Дмитрасевич.

Он отметил, что ввиду того темпа экспорта зерновых, который в настоящее время достаточно проблематичен, учитывая блокировку морских портов, дефицит мощностей для хранения до конца октября может составлять от 10 до 15 млн тонн хранения. Поэтому если ситуация не изменится, выходом из ситуации станет в первую очередь временное хранение.

"Первая опция, так называемые "рукава" для хранения зерна. Это очень длинные полиэтиленовые мешки из специального материала, в которые помещается до 200 тыс тонн зерна и которые можно хранить прямо на полях. Они известны для наших аграриев, такими уж пользовались до войны", - сказал Дмитрасевич.

Он добавил, что вторая опция хранения зерновых – это технология, которая широко используется в Канаде и США.

"Так называемые временные синусы или зерновые кольца. Это большое металлическое кольцо, которое монтируется на любой площадке, на поверхность настилается специальный материал, не пропускающий влагу. Сверху все закрывается специальным тентом, сохраняющим зерно от воздействия внешней среды. Такие временные синусы вмещают примерно по 5 тыс тонн", - пояснил Дмитрасевич.

Замминистра аграрной политики отметил, что большинство фермеров, понимая возможную проблему с хранением урожая, уже закупили "рукава" для хранения зерна.

"Сейчас мы работаем над вариантами вопроса льготного кредитования, под государственные гарантии, для того, чтобы такие технологии хранения были более доступны для аграриев. Кроме того, мы обратились за соответствующей помощью как к правительствам США, так и Канаде и Великобритании, а также в Европейский Союз. У нас уже есть определенные результаты и некоторая часть мощностей для хранения уже на пути в Украину", - отметил Дмитрасевич.

Напоследок Дмитрасевич сказал, что 38 млрд грн будут предоставлены украинскими банками аграриям.

Дополнение

По состоянию на 16 июня завершен посев яровых культур. Всего засеяно 95% площадей от прогнозируемых, что составляет 13,4 млн га.

По итогам посевной кампании 2022 года, самые большие изменения в структуре посевов касалиись пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои.