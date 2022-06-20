Президент Австрии: сделаем все, чтобы завершить российскую захватническую войну

КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что россии не удастся разделить европейских союзников и они сделают “все возможное, чтобы прекратить российскую захватническую войну”. Об этом сообщает УНН с ссылкой на АРА.

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“Мы не позволим себя разделить и сделаем все возможное, чтобы как можно скорее прекратить российскую захватническую войну и восстановить мир”, — отметил Ван дер Беллен.

Он также добавил, что “в времена, когда ужасы войны вернулись в Европу, мы вместе”.

Напомним

Австрия заморозила 254 млн евро российских олигархов.