Новости: Политика
20 июня 2022, 05:53 • Юлиана Росковинская • 5850
Президент Австрии: сделаем все, чтобы завершить российскую захватническую войну
КИЕВ. 20 июня. УНН. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что россии не удастся разделить европейских союзников и они сделают “все возможное, чтобы прекратить российскую захватническую войну”. Об этом сообщает УНН с ссылкой на АРА.
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“Мы не позволим себя разделить и сделаем все возможное, чтобы как можно скорее прекратить российскую захватническую войну и восстановить мир”, — отметил Ван дер Беллен.
Он также добавил, что “в времена, когда ужасы войны вернулись в Европу, мы вместе”.
Напомним
Австрия заморозила 254 млн евро российских олигархов.
Источник: УНН
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