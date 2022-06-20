Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,69 0,3014 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Украине следует забыть о "гарантиях безопасности" как о страшном сне и подать заявку в НАТО сразу после победы - специалист
Украине следует забыть о "гарантиях безопасности" как о страшном сне и подать заявку в НАТО сразу после победы - специалист
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4875

Боррель: блокада россией экспорта украинского зерна – военное преступление

Боррель: блокада россией экспорта украинского зерна – военное преступление

КИЕВ. 20 июня. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что блокировка россией экспорта украинского зерна является военным преступлением. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Reuters.

Цитата

"Мы призываем россию деблокировать порты. (...) Невероятно, нельзя представить, чтобы миллионы тонн пшеницы оставались заблокированными в Украине, а в остальном мире люди страдали от голода", — сказал Боррель.

Во время встречи министров иностранных дел Европейского Союза в Люксембурге Боррель заявил, что действия россии являются "настоящим военным преступлением", и он "не может представить, что это будет продолжаться гораздо дольше".

Напомним

Суда под российским флагом перевозят украинское зерно в Сирию, сообщила компания Maxar Technologies.

Источник: УНН
Теги: экспорт, Россия, зерно, Украина, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.