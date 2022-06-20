Боррель: блокада россией экспорта украинского зерна – военное преступление

КИЕВ. 20 июня. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что блокировка россией экспорта украинского зерна является военным преступлением. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Reuters.

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"Мы призываем россию деблокировать порты. (...) Невероятно, нельзя представить, чтобы миллионы тонн пшеницы оставались заблокированными в Украине, а в остальном мире люди страдали от голода", — сказал Боррель.

Во время встречи министров иностранных дел Европейского Союза в Люксембурге Боррель заявил, что действия россии являются "настоящим военным преступлением", и он "не может представить, что это будет продолжаться гораздо дольше".

Напомним

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