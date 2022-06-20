россия не имеет права угрожать Литве: Кулеба поддержал решение Вильнюса о транзите в Калининград

КИЕВ. 20 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал позицию Литвы об остановке грузового транзита в Калининградскую область россии, пишет УНН.

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“Россия не имеет права угрожать Литве. Москва сама виновата в последствиях своего неспровоцированного и неоправданного вторжения в Украину. Мы высоко оцениваем принципиальную позицию Литвы и твердо поддерживаем наших литовских друзей”, — написал министр в Twitter.

Контекст

Литовские железные дороги прекращают транзит ряда российских товаров, попавших под санкции Европейского союза, в Калининград.

Глава комиссии совета федерации по защите суверенитета Андрей Климов ранее заявил, что ЕС нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, в противном случае у россии будут “развязаны руки” для решения вопроса транзита любыми способами.

По его словам, это “прямая агрессия, вынуждающая прибегнуть к самозащите”.