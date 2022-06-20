Рада одобрила реформу управления отходами, необходимую для евроинтеграции

КИЕВ. 20 июня. УНН. Верховная Рада поддержала в целом рамочный закон об управлении отходами, который позволит, в частности, организовать планирование системы управления отходами на национальном, региональном и местном уровнях. Об этом сообщает Минприроды, передает УНН.

Цитата

“Принятие рамочного Закона „Об управлении отходами“ дает возможность начать изменения, необходимые Украине для того, чтобы стать членом Европейского Союза”, говорится в сообщении.

Детали

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец отметил, что Украина наконец-то делает первый шаг на пути к цивилизованному управлению отходами.

“Мы уже отстали от европейских соседей на 20-30 лет. Фактически, сегодня Украина является единственной страной в Европе, где государство не имеет контроля над отходами, а более 90% их захороняется в землю. Наша цель — быть полноправным членом Европейского Союза, поэтому мы должны показать способность проводить реальные европейские реформы”, — сказал Стрелец.

Сообщается, что закон позволит:

• внедрить европейскую иерархию обращения с отходами,

• организовать планирование системы управления отходами на национальном, региональном и местном уровнях,

• закрыть старые свалки, а оставшиеся привести к европейских норм.

• создать условия для построения в Украине современной мусороперерабатывающей инфраструктуры по европейским правилам и открыть границы для инвесторов.

• установить принцип “загрязнитель платит”

• внедрить расширенную ответственность производителя, когда производитель продукции будет обязан обеспечить полную утилизацию упаковки, которую выпустил на рынок вместе с товарами.

“Законопроект № 2207-1д лишь устанавливает рамку новых современных правил функционирования системы управления отходами в Украине. На его основе будут разрабатываться ряд других необходимых секторальных законов. Конечная цель — сделать обращение с отходами более эффективным и более безопасным для людей и окружающей среды”, — отмечается в сообщении.

Дополнение

Более 45 миллионов гривен убытков рассчитано Госэкоинспекцией в сфере обращения с отходами в течение первого квартала 2021 года.