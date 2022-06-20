Попытки кремля угрожать Литве – это вызов для ЕС и НАТО: в ОП призвали не идти на уступки россии

КИЕВ. 20 июня. УНН. Глава офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал страны Запада сохранить устойчивую позицию и не идти на уступки россии в вопросах санкций и ограничений транзита грузов в Калининград. Об этом он написал в своем Telegram-канале, пишет УНН.

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“Попытки кремля угрожать Литве — это вызов для ЕС и НАТО. Сейчас важно сохранить устойчивую позицию и не идти на уступки россии в вопросах санкций и ограничений транзита грузов из россии в Калининград", — написал Ермак.

По его мнению, любая уступка будет восприниматься россией как слабость.

Контекст

Литовские железные дороги прекращают транзит ряда российских продуктов, попавших под санкции Европейского союза, в Калининград.

Глава комиссии совета федерации по защите суверенитета Андрей Климов ранее заявил, что ЕС нужно исправить ситуацию с блокадой Калининграда, иначе у россии будут развязаны руки” на решение вопроса транзита любыми способами.

По его словам, это “прямая агрессия, заставляющая прибегнуть к самозащите”.

Ранее сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поддержал позицию Литвы об остановке грузового транзита в Калининградскую область россии.