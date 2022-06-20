Будапешт предлагает экспорт украинского зерна через свою территорию

КИЕВ. 20 июня. УНН. Венгрия предложила свою территорию в качестве возможного маршрута для экспорта украинского зерна в связи с нарушением обычных маршрутов через Черное море из-за вторжения россии в Украину, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Предложение озвучил в понедельник министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, выступая на встрече министров иностранных дел стран ЕС.

Он также сказал, что не ожидает перебоев в поставках российского газа в Венгрию.

Ранее сегодня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддерживает предоставление Украине, Молдавии, а также Грузии и Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

Ранее

Как писал УНН, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что блокировка россией экспорта украинского зерна является военным преступлением.