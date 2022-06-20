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Кремлевский ставленник Аксенов заявил, что территории Крыма и мосту ВСУ “не грозят”

Кремлевский ставленник Аксенов заявил, что территории Крыма и мосту ВСУ “не грозят”

КИЕВ. 20 июня. УНН. Российский “глава” временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров “прикрыт” средствами ПВО и ему ничто не угрожает. Слова Аксенова цитируют росСМИ, пишет УНН.

Детали

По словам кремлевского ставленника, сухопутная часть временно оккупированного Крыма и Крымский мост “максимально прикрыты” средствами противовоздушной обороны.

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"С точки зрения противовоздушной обороны вся сухопутная часть полуострова прикрыта максимально, включая Крымский мост. Здесь ничего никому не угрожает“,— сказал он.

Контекст

20 июня российские СМИ сообщили о том, что Украина якобы нанесла удар по украденным буровым установкам “Черноморнефтегаза”, которые еще называют “вышками Бойко”.

Информацию от InformNapalm распространил спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Дополнение

Отметим, что сегодня утром Братчук подчеркнул, что ожидает “положительные” новости из региона.

Его сообщение появилось почти одновременно с информацией нардепа из Одесской области Алексея Гончаренко по поводу удара по вражеским силам в Черном море.

Источник: УНН
Теги: Крым, Украина
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