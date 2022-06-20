В ЕС есть консенсус по статусу Украины как кандидата – Стефанишина

КИЕВ. 20 июня. УНН. Страны, ранее выступавшие против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, изменили свое решение. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сказала вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, пишет УНН.



Так, у вице-премьера спросили относительно трех стран, которые не готовы сказать “да” Украине.

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“Я могу поделиться важной информацией. Что каждая из этих стран уже после решений Еврокомиссии в пятницу, подтвердила что они поддерживают предоставление Украине статуса кандидата. Даже не ожидая непосредственно заседания 24 июня. То есть, я могу подтвердить, что мы имеем полный консенсус лидеров в одном. В то же время, на этой неделе продолжается дискуссия относительно формата окончательного решения. Каждая страна имеет возможность дополнительные условия прописать”, — заявила Стефанишина.

Напомним

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС. По словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, Еврокомиссия “рекомендовала предоставить Украине статус кандидата, понимая, что страна проведет ряд важных реформ”.

В четверг и пятницу, 23 и 24 июня, страны ЕС обсудят эту рекомендацию в Брюсселе на саммите.

Ранее

Сегодня Верховный представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в ЕС нет стран, выступающих против предоставления Украине статуса кандидата.

Ранее в украинском правительстве заявили, что три основных страны-члена выступают против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

В частности правительство Нидерландов дало понять, что оно сомневается в расширении ЕС, что состоит из 27 стран. Так, в прошлом месяце премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что вероятность того, что Украина вскоре станет кандидатом в члены Евросоюза, является небольшой.

В частности, по его словам, это “было бы несправедливо” в отношении стран Западных Балкан, которые гораздо дольше ожидали кандидатство о вступлении в ЕС.

Однако недавно нидерландский премьер, как кажется, изменил свое мнение, заявив, что поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Кроме того, Дания, о которой ранее заявляли, что она также имела замечания по предоставлению Украине статуса кандидата, указала, что не собирается блокировать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.

Также за предоставление Украине соответствующего статуса ранее высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он также рассказал в недавнем интервью dpa, что на предстоящем саммите ЕС в четверг и пятницу, где будут рассматривать заявки Украины, Молдовы и Грузии, надеется выдвинуть свои предложения.

Так, сейчас вопросы статуса кандидата должны быть единогласно приняты всеми 27 странами-членами, но в ЕС уже давно идет дискуссия об ослаблении этого правила. Однако, по мнению Шольца, пора “модернизировать” этот клуб. “Невозможно будет решить все единогласным голосованием сегодня и единогласным голосованием в будущем”, — заявил он.