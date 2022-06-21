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Зеленский поблагодарил народных депутатов Украины, поддержавших ряд нововведений в законе

Зеленский поблагодарил народных депутатов Украины, поддержавших ряд нововведений в законе

Владимир Зеленский - действующий Президент Украины

Источник: Сайт Офиса Президента Украины

КИЕВ. 21 июня. УНН. В своем вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов Украины, которые поддержали украинскую евроинтеграцию и Стамбульскую конвенцию. Об этом информирует УНН.

Подробности

В своем обращении поблагодарил народных депутатов Украины, которые поддержали украинскую евроинтеграцию и Стумбильскую конвенцию.

Цитата

“Хочу отметить голосование за Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнему насилию. Эту Конвенцию чаще называют Стамбульской — по месту подписания. Ее в Украине долго „сбивали“, десятки лет. Но главное ее содержание просто — это обязательств защищать от насилия и различных форм дискриминации”, — говорится в обращении.

Также Зеленский поблагодарил депутатов, поддержавших закон “Об управлении отходами”.

“Это важный экологический документ. Мы боролись за него три года. Закон несколько раз срывался из-за олигархических влияний, и вот теперь — проголосован. Наконец-то. Спасибо”, — поблагодарил Главу государства.

Напомним

Совет ратифицировал Стамбульскую конвенцию: что это означает.

Источник: УНН
Теги: Президент, обращение
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