Зеленский поблагодарил народных депутатов Украины, поддержавших ряд нововведений в законе

КИЕВ. 21 июня. УНН. В своем вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов Украины, которые поддержали украинскую евроинтеграцию и Стамбульскую конвенцию. Об этом информирует УНН.

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В своем обращении поблагодарил народных депутатов Украины, которые поддержали украинскую евроинтеграцию и Стумбильскую конвенцию.

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“Хочу отметить голосование за Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнему насилию. Эту Конвенцию чаще называют Стамбульской — по месту подписания. Ее в Украине долго „сбивали“, десятки лет. Но главное ее содержание просто — это обязательств защищать от насилия и различных форм дискриминации”, — говорится в обращении.

Также Зеленский поблагодарил депутатов, поддержавших закон “Об управлении отходами”.

“Это важный экологический документ. Мы боролись за него три года. Закон несколько раз срывался из-за олигархических влияний, и вот теперь — проголосован. Наконец-то. Спасибо”, — поблагодарил Главу государства.

Напомним

Совет ратифицировал Стамбульскую конвенцию: что это означает.