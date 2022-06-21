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Зеленский: россия очень нервно воспринимает активность Украины

Зеленский: россия очень нервно воспринимает активность Украины

Владимир Зеленский - действующий Президент Украины

Источник: Сайт Офиса Президента Украины

КИЕВ. 21 июня. УНН. В своем вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия “очень нервно” воспринимает активность Украины, в частности, в контексе приближения решения Европейского Совета по предоставлению статуса кандидата на членство в ЕС. Об этом информирует УНН.

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“Шаг за шагом идем сверхважной неделей и ежедневно делаем все, чтобы ни у кого не было сомнений, что Украина заслуживает кандидатство. Ежедневно доказываем, что мы уже являемся частью объединого европейского, я бы даже сказал, ценностного пространства... Двигаемся к главному решению Европейского Совета, которое будет принято в пятницу. Как я и предполагал, россия очень нервно воспринимает нашу активность. Снова обстрелы Харькова, Одессы, снова попытки жестоких наступательных действий на Донбассе. Это — зло, которое можно успокоить только на поле боя”, — сказал Зеленский.

Добавим

Решения о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС для Украины лидеры Евросоюза будут принимать на очередном саммите в Брюсселе 23–24 июня.

Напомним

Европейская комиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский
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