Президент Зеленский рассказал о четырех международных обращениях за один день

КИЕВ. 21 июня. УНН. В своем вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о четырех международных обращениях за один день. Об этом информирует УНН.

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За 20 июня Владимир Зеленский сделал четыре обращения. Первое — к участникам саммита Триморья.

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“Это мощное региональное объединение в Европе. 12 государств между Балтикой, Адриатикой и Черным морем. Перед обращением говорил с Президентом Дудой. Скоординировали с Анджеем наши позиции”, — говорится в обращении.

Как отметил Зеленский, на саммите решено, что Украина приобретает такой статус, который позволит стать полноправным участником Триморья. Для Украины — это значительные экономические возможности, модернизация транспорта, связи, сетей.

“Это еще одна линия тесного сотрудничества между Украиной и государствами ЕС”, — добавил Гарант.

В рамках проекта “Открытая граница” на 50% увеличена пропускная способность пункта “Краковец — Корчова”, который позволит значительно нарастить экспортно-импортный поток через границу и бороться с продовольственным кризисом, которую россия спровоцировала блокадой портов. Об этом Глава государства говорил в обращении к лидерам Африканского Союза.

“Подчеркнул, что этот кризис — искусствен, его не было бы, если бы не российская война против нас. И также подчеркнул, что мы можем обеспечить такие поставки аграрной продукции, которые точно гарантируют безопасность Африки, безопасность Азии”, — заявил Зеленский.

Обратился и к участникам Форума глобальной политики в Италии. Говорил о том, как вернуть всех украинских переселенцев домой.

“И самое короткое, но очень веское обращение сделал к участникам Международного фестиваля креативности в Каннах — крупнейшему такому событию в мире... Я сделаю все возможное, чтобы внимание к Украине не угасало. Призвал наиболее креативных людей мира быть в этом нашими союзниками. И знаю, что отклик в Каннах был очень положительным», — говорится в обращении.

Напомним

Зеленский поблагодарил народных депутатов Украины, которые поддержали ряд нововведений в законе.