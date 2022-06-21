Президент отметил еще 220 военнослужащих государственными наградами

Владимир Зеленский во время вручения наград

КИЕВ. 21 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал, что отметил еще 220 военнослужащих государственными наградами. Об этом сообщает УНН.

Цитата

“Подписал очередной указ о награждении наших защитников и защитниц. 220 участников боевых действий отмечены государственными наградами. 27 из них — посмертно”, — говорится в обращении

Подробности

Общее количество отмеченных наградами уже составляет более 20 тысяч.

“и такой масштаб, такое количество подвигов полностью демонстрируют, какого уровня противостояния и какой жестокости боевые действия”, — добавил Зеленский.

Напомним

Президент Зеленский рассказал о четырех международных обращениях за один день.