МИД: пока переговоры Украины, россии, Турции и ООН по поводу зерна не запланированы

КИЕВ. 22 июня. УНН. На сегодняшний день нет конкретных договоренностей о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, россии, Турции и ООН, сообщает УНН со ссылкой на заявление представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

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"Украина приветствует усилия Генерального секретаря ООН для решения вопроса вывоза зерновых из заблокированных россией украинских морских портов. Сейчас продолжаются экспертные консультации между заинтересованными сторонами", - заявил спикер.

"Конкретные договоренности о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины, россии, Турции и ООН пока не достигнуты. По-прежнему принципиальным элементом украинской позиции остаются вопросы безопасности", - добавил он.

Контекст

Сегодня стало известно, что делегации миноборон Турции и россии провели переговоры по выходу из украинских портов судов с зерном.

По итогам переговоров турецкие СМИ сообщили, что было принято решение о проведении четырехсторонней встречи (Турция, Украина, Россия и ООН) для обсуждения вариантов вывоза украинского зерна.