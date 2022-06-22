россия манипулировала данными ФАО, чтобы отбелить собственную роль в создании продовольственного кризиса. Украина указала на недостойное поведение рф

КИЕВ. 22 июня. УНН. россия не оставляет попыток паразитировать на глобальных проблемах. Детальнее об этом написал в своем Facebook спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, пишет УНН.

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“На днях МИД россии сманипулировало публикацией Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), чтобы отбелить роль россии в создании глобального продовольственного кризиса. Мол, по данным ФАО, по итогам 2021/2022 сельскохозяйственного года объем производства зерновых в мире ожидается на уровне 2,8 млрд тонн, что превышает аналогичный показатель предыдущего сезона. В блокировании зерна или росте цен виновна конечно не россия. По убеждению российских дипломатов, виновны систематические „ошибки“ Запада в планировании сельскохозяйственной политики и „нелегитимные“ санкции”, — пишет Николенко.

Детали

По словам дипломата, такой подход ярко иллюстрирует “тактику подтасовки фактов”.

Так, отметил он, во-первых, производство зерна в мире действительно растет, но растет и потребление. На самом деле потребление растет в в 1,3 раза быстрее производства.

Во-вторых, объем торговли зерном падает, а не растет. По данным ООН, в сезоне 2020/2021 года объем торговли составил 479,3 млн тонн, а 2021/2022 году — уже 475,4 млн тонн.

В-третьих, и самое главное, существенная часть украинского зерна урожая 2021/2022 сейчас недоступна для потребителей из-за блокирования российской армией украинских портов. Более чем, несмотря на высокие объемы производства, некоторые страны сейчас ограничивают экспорт зерновых для минимизации разрушительных последствий российской агрессии и обеспечения своей продовольственной безопасности.

Такая негативная тенденция будет только углубляться. ФАО прогнозирует дальнейшее уменьшение объемов производства, потребления, запасов и торговли зерновыми.

“Как уже отмечал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, нынешний продовольственный кризис в мире — пример того, как в Москве используют глобальную проблему, чтобы продвигать свои агрессивные политические интересы. Фактически россия сознательно запустила игру на выживание в странах из самых уязвимых регионов мира, чтобы на высоких ставках выторговать геополитические преимущества. Не перестаем повторять нашим партнерам: остановив россию в Украине, они, прежде всего, защитят благосостояние своих граждан”, — добавил спикер.

Напомним

Украина утверждает, что россия, провоцирующая мировой голод, не может продолжать оставаться в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций.