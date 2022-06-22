Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 30,73 -0,0205 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
В некоторых заведениях выручка снизилась на 60% - эксперт рассказал о ситуации в ресторанном бизнесе
В некоторых заведениях выручка снизилась на 60% - эксперт рассказал о ситуации в ресторанном бизнесе
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
17385

Руководитель ГУР подтвердил подрыв автомобиля коллаборанта Ковалева на Херсонщине

Руководитель ГУР подтвердил подрыв автомобиля коллаборанта Ковалева на Херсонщине

КИЕВ. 22 июня. УНН. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил подрыв автомобиля депутата Алексея Ковалева на оккупированной Херсонщине. Об этом он сообщил в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.

Цитата

“Я могу подтвердить, что было выполнено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком именно состоянии сейчас находится этот коллаборант и предатель (Ковалев — ред.)— мы еще выясняем”, — сказал Буданов.

Раньше

Информацию о том, что народный депутат Алексей Ковалев якобы “погиб” в в результате взрыва автомобиля на оккупированной территории Херсонщины распространили 22 июня в СМИ.

В то же время, “Радио Свобода” с ссылкой на источники сообщила, что информация о “смерти” депутата Алексея Ковалева на оккупированной Херсонщине, по предварительным данным, является “фейком”.

Источник: УНН
Теги: Украина, Херсон и Херсонская область, взрывы, разведка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.