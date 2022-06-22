Руководитель ГУР подтвердил подрыв автомобиля коллаборанта Ковалева на Херсонщине
КИЕВ. 22 июня. УНН. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил подрыв автомобиля депутата Алексея Ковалева на оккупированной Херсонщине. Об этом он сообщил в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН.
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“Я могу подтвердить, что было выполнено определенное действие. Автомобиль точно взорван. В каком именно состоянии сейчас находится этот коллаборант и предатель (Ковалев — ред.)— мы еще выясняем”, — сказал Буданов.
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Информацию о том, что народный депутат Алексей Ковалев якобы “погиб” в в результате взрыва автомобиля на оккупированной территории Херсонщины распространили 22 июня в СМИ.
В то же время, “Радио Свобода” с ссылкой на источники сообщила, что информация о “смерти” депутата Алексея Ковалева на оккупированной Херсонщине, по предварительным данным, является “фейком”.