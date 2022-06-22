Шольц считает, что восстановление Украины может стать делом поколений

КИЕВ. 22 июня. УНН. Восстановление Украины требует огромных финансовых усилий, это может стать делом поколений. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая перед правительством в среду, пишет УНН со ссылкой на BBC.

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"Украина нуждается в плане Маршала для восстановления", - отметил канцлер, добавив, что пригласил президента Зеленского на саммит Большой Семерки, чтобы обсудить детали этого плана.

Детали

Во время визита в разрушенный войной Ирпень на прошлой неделе Шольц сказал, что местный уровень разорения напомнил ему Германию после Второй мировой войны.

По мнению Шольца, россия и Украина все еще далеки от переговоров, потому что владимир путин до сих пор "верит в мир под диктовку".

Напомним

Канцлер Германии во время посещения киевского пригорода Ирпеня выразил свое потрясение ущербом, нанесенным войной рф против Украины.

Также Олаф Шольц заявил, что немецкое оружие, которое Берлин пообещал предоставить Украине прибудет вовремя. Шольц также добавил, что для этого Украине будет предоставлен приоритет в очереди поставок оружия.