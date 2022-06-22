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Зеленский и Санду договорились о взаимной помощи на пути в ЕС

Зеленский и Санду договорились о взаимной помощи на пути в ЕС

КИЕВ. 22 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Молдовы Маей Санду обсудил завтрашнее заседание Европейского совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.

Цитата

“С Президентом Молдовы Маей Санду обсудили завтрашнее заседание Европейского совета. Ожидаем решения Евросоюза о предоставлении кандидатского статуса нашим государствам. Договорились о взаимной помощи на пути в ЕС”, — написал глава государства.

Напомним 

Еще четыре лидера ЕС подтвердили, поддерживающие предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Владимир Зеленский
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