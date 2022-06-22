Зеленский и Санду договорились о взаимной помощи на пути в ЕС

КИЕВ. 22 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Молдовы Маей Санду обсудил завтрашнее заседание Европейского совета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы государства.

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“С Президентом Молдовы Маей Санду обсудили завтрашнее заседание Европейского совета. Ожидаем решения Евросоюза о предоставлении кандидатского статуса нашим государствам. Договорились о взаимной помощи на пути в ЕС”, — написал глава государства.

Напомним

Еще четыре лидера ЕС подтвердили, поддерживающие предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.