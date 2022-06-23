Готовимся к историческому решению Европейского совета, остаются считанные часы - Зеленский

КИЕВ. 23 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подчеркнул, что до исторического решения Европейского Совета остаются считанные часы, передает УНН.

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“Ключевое европейское решение ожидаем завтра (23 июня. – Ред.) под вечер. Готовимся к историческому решению Европейского совета, остаются считанные часы до него”, — сказал он.

Напомним

Зеленский рассказал, что 22 июня у него был телефонный марафон ради положительного решения по кандидатству для Украины. Он провел переговоры с 11-ю лидерами европейских стран: Болгарии, Латвии, Греции, Швеции, Эстонии, Чехии, Бельгии, Австрии, Словении, Молдовы и Литвы.