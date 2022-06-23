Зеленский: для восстановления Украины нужны сотни миллиардов долларов

КИЕВ. 23 июня. УНН. Три года назад на восстановление Донбасса потребовалось около 10 млрд долларов, теперь для восстановления Украины нужны сотни миллиардов. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения со студентами канадских вузов, передает УНН.



Цитата

“Три года назад в Торонто я говорил о восстановлении Донбасса. И для этого мы собрали тогда сотни инвесторов, компаний из всего мира прямо на Донбассе и провели соответствующий форум в Мариуполе. Три года спустя этого города фактически не существует. Оно стерто с лица земли. В 2019 году мы говорили об восстановлении на востоке Украины. По предварительному расчету, для этого потребовалось около 10 миллиардов долларов. Тогда эта цифра казалась шокирующей. Три года спустя она выросла в раза, и теперь мы нуждаемся в сотнях миллиардов долларов для восстановления”, — отметил Зеленский.

Дополнение

В онлайн-общении с президентом Украины приняли участие представители десяти ведущих вузов Канады: Торонтского университета, Университета Калгари, Саскачеванского университета, Монреальского университета, Университета Альберты, Университета острова Принца Эдварда, Western University, Университета Квинз University и Dalhousie University. Также несколько канадских вузов присоединились к онлайн-трансляции мероприятия в YouTube.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский: мы уже удивили мир, мы точно победим