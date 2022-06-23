Страны НАТО должны продолжать поставлять Украине современное оружие – Столтенберг

КИЕВ. 23 июня. УНН. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине будет долгой, поэтому союзники по Альянсу должны продолжать поставлять ей современное оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Столтенберг отметил, что страны НАТО имеют "политическое и моральное обязательство" не прекращать поставки оружия в Украину.

"Мы должны поддерживать поставки современного вооружения, тяжелого вооружения, как это делали союзники по НАТО в течение длительного времени, а также НАТО должно играть определенную роль в оказании поддержки", – заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что война в Украине фактически началась еще в 2014 году, когда россия аннексировала Крым и поддерживала боевиков на востоке Украины.

Генсек НАТО добавил, что война в Украине будет долговременной.

Напомним

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова воевать лопатами против рф, если Запад прекратит поставлять оружие.