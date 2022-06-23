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Глава Евросовета "уверен" в предоставлении сегодня лидерами ЕС статуса кандидата Украине и Молдове

Глава Евросовета "уверен" в предоставлении сегодня лидерами ЕС статуса кандидата Украине и Молдове

КИЕВ. 23 июня. УНН. Президент Европейского совета Шарль Мишель накануне старта саммита ЕС заявил, что "уверен", что лидеры Европейского Союза сегодня предоставят Украине и Молдове статус кандидата в ЕС, пишет УНН.

Цитата

"Уверен, что сегодня мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове и выразим четкую и сильную европейскую перспективу для Украины, Грузии и Молдовы", - сказал Мишель.

Детали

Глава Евросовета добавил, что это "решающий момент для Европейского Союза".

Дополнение

Двухдневный саммит лидеров стран ЕС стартует сегодня в Брюсселе. Украина ожидает историческое решение – предоставление стране статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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