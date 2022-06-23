Европарламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата в ЕС

КИЕВ. 23 июня. УНН. Европарламент сегодня, накануне решения лидеров ЕС, принял резолюцию в поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, пишет УНН.

Детали

Резолюцию в целом поддержали 529 европарламентариев, 45 высказались "против", 14 воздержались.

"Европейский парламент призывает глав государств и правительств, которые соберутся в рамках Евросовета 23 и 24 июня, безотлагательно предоставить статус кандидатов в члены ЕС Украине и Республике Молдова, а также предоставить такой же статус Грузии после того, как ее правительство выполнит указанные приоритеты в заключении Еврокомиссии", - говорится, в частности, в тексте принятой резолюции.

Цитата

"Однозначная и сильная позиция Европарламента: сегодня Евросовет должен предоставить статус кандидата Украине и Молдове и такой же путь для Грузии. Это продемонстрирует лидерство, решительность и дальновидность в контексте войны россии против Украины. ЕС остается надежным партнером и геополитическим игроком, заслуживающим на доверие", - прокомментировала в Twitter президент Европарламента Роберта Метсола.

Дополнение

Двухдневный саммит лидеров стран ЕС стартует сегодня в Брюсселе. Украина ожидает историческое решение – предоставление стране статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Президент Европейского совета Шарль Мишель накануне старта саммита ЕС заявил, что "уверен", что лидеры Европейского Союза сегодня предоставят Украине и Молдове статус кандидата в ЕС и европейскую перспективу Грузии.