Если не вывезти украинское зерно в течение месяца, мир будут ждать разрушительные последствия – Трасс

КИЕВ. 23 июня. УНН. Кризис по экспорту зерна из портов Украины необходимо решить в течение следующего месяца, заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс во время визита в Анкару. По ее словам, если этого не сделать, мир будут ждать разрушительные последствия, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

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"Мы очень четко отдаем себе отчет, что этот зерновой кризис является неотложным, что его нужно решить в течение следующего месяца, иначе мы можем увидеть разрушительные последствия", — сказала Трасс во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Детали

Глава МИД Великобритании отметила, что необходимо обеспечить безопасный проход судов с украинским зерном. Она добавила, что Соединенное Королевство предлагает свою поддержку в этом вопросе, но для этого "пригодятся международные усилия".

Напомним

В среду, 22 июня, делегации миноборон Турции и России провели переговоры по выходу из украинских портов судов с зерном. По итогам переговоров было принято решение о проведении четырехсторонней встречи (Турция, Украина, Россия и ООН) для обсуждения вариантов вывоза украинского зерна.

Как сообщает МИД Украины, на сегодня нет конкретных договоренностей о проведении четырехсторонних переговоров.