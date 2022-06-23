Украина ожидает публичной коммуникации по поводу статуса кандидата в ЕС поздно вечером - Стефанишина

КИЕВ. 23 июня. УНН. Украина ожидает публичной коммуникации о решении лидеров Евросоюза относительно статуса кандидата в ЕС поздно вечером сегодня. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире национального телемарафона, пишет УНН.

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"Возможно, будет коммуникация через социальные медиа. Заседание на уровне лидеров длится достаточно долго, поэтому мы будем знать, что решение принято, но публичная коммуникация уже будет поздно вечером за Брюсселем", - сказала Стефанишина.

Дополнение

Двухдневный саммит лидеров стран ЕС стартует сегодня в Брюсселе. Украина ожидает историческое решение - предоставление стране статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Президент Европейского совета Шарль Мишель накануне старта саммита ЕС заявил, что "уверен", что лидеры Европейского Союза сегодня предоставят Украине и Молдове статус кандидата в ЕС и европейскую перспективу Грузии.