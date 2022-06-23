В Украине запретили уже 12 пророссийских партий: полный перечень

КИЕВ. 23 июня. УНН. В Украине запрещена деятельность уже 12 пророссийских партий. Представители этих политических сил ретранслировали официальную позицию россии относительно нашего государства, поддерживали и популяризировали антиукраинскую политику и создавали угрозу нацбезопасности Украины, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Цитата

"Сегодня Восьмой апелляционный административный суд Львова принял решение о запрете очередной пророссийской политической силы – "Прогрессивной социалистической партии Украины". Такое решение принято на основании указа Президента, решения СНБО и соответствующего реагирования СБУ на угрозы нацбезопасности Украины", - говорится в уведомлении.

Детали

Список запретных политических структур:

"Оппозиционная платформа – За жизнь"

"Оппозиционный блок"

"Партия Шария"

"НАШИ"

"Социалисты"

"Левая оппозиция"

"Партия справедливости и развития"

"Государство"

"блок Владимира Сальдо"

"Социалистическая партия Украины"

"Союз левых сил"

"Прогрессивная социалистическая партия Украины"

Напомним

Так, 8 июня суд запретил деятельность "Оппозиционного блока", 13 июня – "Социалисты" и "Справедливости и развития", 14 июня – "НАШИ", "Государство", "Блок Владимира Сальдо", 15 июня – "Социалистическая" партия Украины", 16 июня – "Левая оппозиция", "Партия Шария", 17 июня – "Союз левых сил", 20 июня – "Оппозиционная платформа – За жизнь", 23 июня – "Прогрессивная социалистическая партия Украины".

14 мая Президент Владимир Зеленский подписал законопроект 7172-1, предусматривающий полный запрет деятельности пророссийских политических партий на территории Украины.

28 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, определяющий процедуру и последствия запрета пророссийских партий в Украине.