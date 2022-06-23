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В Украине запретили уже 12 пророссийских партий: полный перечень

В Украине запретили уже 12 пророссийских партий: полный перечень

КИЕВ. 23 июня. УНН. В Украине запрещена деятельность уже 12 пророссийских партий. Представители этих политических сил ретранслировали официальную позицию россии относительно нашего государства, поддерживали и популяризировали антиукраинскую политику и создавали угрозу нацбезопасности Украины, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Цитата

"Сегодня Восьмой апелляционный административный суд Львова принял решение о запрете очередной пророссийской политической силы – "Прогрессивной социалистической партии Украины". Такое решение принято на основании указа Президента, решения СНБО и соответствующего реагирования СБУ на угрозы нацбезопасности Украины", - говорится в уведомлении.

Детали 

Список запретных политических структур:

  • "Оппозиционная платформа – За жизнь"
  • "Оппозиционный блок"
  • "Партия Шария"
  • "НАШИ"
  • "Социалисты"
  • "Левая оппозиция"
  • "Партия справедливости и развития"
  • "Государство"
  • "блок Владимира Сальдо"
  • "Социалистическая партия Украины"
  • "Союз левых сил"
  • "Прогрессивная социалистическая партия Украины"

Напомним 

Так, 8 июня суд запретил деятельность "Оппозиционного блока", 13 июня – "Социалисты" и "Справедливости и развития", 14 июня – "НАШИ", "Государство", "Блок Владимира Сальдо", 15 июня – "Социалистическая" партия Украины", 16 июня – "Левая оппозиция", "Партия Шария", 17 июня – "Союз левых сил", 20 июня – "Оппозиционная платформа – За жизнь", 23 июня – "Прогрессивная социалистическая партия Украины".

14 мая Президент Владимир Зеленский подписал законопроект 7172-1, предусматривающий полный запрет деятельности пророссийских политических партий на территории Украины. 

28 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, определяющий процедуру и последствия запрета пророссийских партий в Украине.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Украина, партии, запрет
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