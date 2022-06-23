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В переговорах по предоставлению статуса кандидата в ЕС Украине и Молдове возникли сложности - журналист

В переговорах по предоставлению статуса кандидата в ЕС Украине и Молдове возникли сложности - журналист

КИЕВ. 23 июня. УНН. В переговорах по предоставлению статуса кандидата в ЕС Украине и Молдове возникли сложности, так как некоторые члены Европейского Союза хотят, чтоб такой же статус получила Босния и Герцеговина. Об этом написал в Twitter журналист “Радио Свобода” Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Цитата

“Переговоры по предоставлению статуса кандидата Украине и Молдове оказались несколько сложнее, чем предполагалось вначале, поскольку некоторые страны хотят предоставить статус кандидата и Боснии”, — написал журналист.

Напомним

23 июня двухдневный саммит лидеров стран ЕС стартовал в Брюсселе. Украина ожидает историческое решение — предоставление стране статуса кандидата на вступление в Европейский Союз.

Европейская комиссия 17 июня рекомендовала предоставить Украине статус кандидата и опубликовала рекомендации для государства. Исполнительный орган блока включил условия, с которыми Киеву придется встретиться в будущем по вопросам, связанным с верховенством закона, правосудием и борьбой с коррупцией.

Добавим

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддерживает предоставление Украине, Молдавии, а также Грузии и Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Молдова
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