Великобритания может помочь Украине разминировать побережье и вывезти зерно - Джонсон

КИЕВ. 23 июня. УНН. Великобритания готова оказать помощь в разминировании побережья Украины для безопасного экспорта зерна по Черному морю. Об этом в интервью Reuters заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает УНН.

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“Что Великобритания, возможно, может предложить, прежде всего, так это опыт в области морского страхования и большой опыт в перемещении товаров, скажем так, через спорные районы моря”, — заявил премьер.

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По его словам, вопросы разблокировки “зернового коридора” решаются на международном уровне. Великобритания ведет переговоры с Турцией и Европой, чтобы спланировать план действий.

При этом он отметил, что Лондон рассматривает возможность предоставить суверенные гарантии для страхования судов, которые будут вывозить украинское зерно.

“Я не хочу вдаваться в технические или военные подробности, но вы можете вспомнить, что мы уже сделали, поставив вооружение для защиты украинцев. И мы говорим с ними на техническом уровне, чтобы помочь разминировать Одессу”, — добавил Джонсон.

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Россия вывезла со временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской области более 500 тыс. тонн украденного украинского зерна.

В среду, 22 июня, делегации миноборон Турции и России провели переговоры по выходу из украинских портов судов с зерном. По итогам переговоров было принято решение о проведении четырехсторонней встречи (Турция, Украина, Россия и ООН) для обсуждения вариантов вывоза украинского зерна.

Как сообщает МИД Украины, на сегодня нет конкретных договоренностей о проведении четырехсторонних переговоров.