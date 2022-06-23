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Зеленский поблагодарил представителей ЕС за предоставление Украине кандидатства на членство в ЕС

Зеленский поблагодарил представителей ЕС за предоставление Украине кандидатства на членство в ЕС

Владимир Зеленский

Источник: ОПУ

КИЕВ. 23 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех 27 стран членов-ЕС и представителей конгресса, совета комиссии ЕС за предоставление Украине кандидатства на членство в Евросоюзе. Об этом информирует УНН.

Подробности

Сегодня Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус кандидата на членство в ЕС.

Все 27 стран одобрили этот статус для Украины.

Литва, Латвия, Эстония, Польша, Франция, Словения, Словакия, Чехия, Румыния, Болгария, Греция, Германия, Португалия, Хорватия, Швеция, Финляндия, Нидерланды, Мальта, Дания, Люксембург, Кипр, Италия, Испания, Бельгия , Австрия, Ирландия и Венгрия – все эти страны поддержали предоставление Украине кандидатства в ЕС.

Отдельно Зеленский поблагодарил и политиков ЕС.

Цитата

"Госпожа Президент Европейского парламента Роберта Мецола! Мы благодарны вам лично и благодарны Европейскому парламенту! Вы первые на следующий день после подачи нашей заявки поддержали предоставление Украине статуса страны-кандидата.

Господин президент Европейского совета, дорогой Шарль, госпожа Президент Европейской комиссии, уважаемая Урсула, я благодарен вам обоим за лидерство, которое вело нас всех по сей день. Я благодарен за искреннюю помощь, за веру в Украину, в украинцев, у нас всех", - говорится в обращении.

Напомним

В переговорах по предоставлению статуса кандидата в ЕС Украине и Молдове возникли сложности, потому что некоторые члены Европейского Союза хотят, чтобы такой же статус получила Босния и Герцеговина.

Источник: УНН
Теги: Украина-ЕС, обращение
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