Украинские дома будут развиваться по всему миру: Мезенцева рассказала, какую правку удалось продвинуть в ПАСЕ

СТРАСБУРГ-КИЕВ. 23 июня. УНН. Украинская делегация в ПАСЕ смогла продвинуть правку, поддержанную всеми 46 странами, относительно развития Украинских домов по всему миру. Об этом сообщила УНН народный депутат из фракции “Слуга народа”, член украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева.

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“Есть специальная программа МИД, которая называется Украинский институт. Это центр культуры по всему миру — так называемые Украинские дома или Украинские дома.

Украинская делегация в ПАСЕ смогла продвинуть правку, которую поддержали все 46 стран, по развитию Украинских домов по всему миру”, — сообщила Мезенцева.

Добавим

Мезенцева также объяснила, почему эта правка столь важна для Украины.

“Украинская диаспора сегодня, во время полномасштабного вторжения рф, играет невероятно важную роль в военной и гуманитарной помощи, контактах дипломатических.

Поэтому мы считаем, что это является нашим достижением. Ожидаем, что Украинские дома будут открываться в странах-членах Совета Европы, то есть в 45 странах. А также будут играть важную роль в образовательных и культурных процессах, распространении положительной информации об Украине в мире”, — резюмировала она.

Напомним

Официально: Украина стала кандидатом в члены ЕС.