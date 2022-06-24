Я верю, что флаг Евросоюза будет в каждом украинском городе, - Зеленский

КИЕВ. 24 июня. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заверил, что флаг Евросоюза будет в каждом украинском городе и в тех городах, которые украинские военные освободят от агрессии россии. Об этом информирует УНН.

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"Я всегда говорил, что мы, украинцы, верим в Европейский Союз. Хотя мы и оставались формально вне Евросоюза, наверное, в нашем государстве было больше всего флагов объединенной Европы", - говорится в обращении.

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Президент добавил, что флаги ЕС были у наших людей в руках во время революций и у наших людей в окопах – с 2014 года.

"Я верю, что флаг Евросоюза будет в каждом украинском городе, который еще предстоит освободить от оккупации российской федерации. Украинский и европейский флаги будут вместе и тогда, когда мы будем отстраивать наше государство после этой войны вместе", - сказал Зеленский.

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