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Мелитопольцы разделились на 3 категории

Мелитопольцы разделились на 3 категории

Иван Федоров

КИЕВ. 24 июня. УНН. Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телерадиомарафона "Единые новости" сообщил, что мелитопольцы разделились на 3 категории. Об этом информирует УНН.

Цитата

“Мелитопольцы разделились на 3 категории. Первая из разных причин вынуждена оставаться в временно оккупированном городе. Вторая выехала из Мелитополя на подконтрольную Украине территорию. Третья поехала за границу”, — сообщил Федоров.

Подробности

По словам мэра города, труднее всего тем, кто остается в оккупации. Рашисты пытаются посеять уныние.

“Наша задача —поддержать жителей временно оккупированных территорий”, — добавил Федоров.

“На прошлой неделе наша команда начала работу открытого пространства помощи „Именно здесь“ в Запорожье. В пространстве уже получили помощь более 1000 человек”, — сообщил глава города.

Напомним

Из-за вторжения рф Мелитополь покинуло более 70 тысяч жителей.

Источник: УНН
Теги: оккупация, Мелитополь
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