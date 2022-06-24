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Подоляк прокомментировал кандидатство Украины на вступление в ЕС: нам не по пути с российским Zомбилендом

Подоляк прокомментировал кандидатство Украины на вступление в ЕС: нам не по пути с российским Zомбилендом

Михаил Подоляк

Источник: Радио Свобода

КИЕВ. 24 июня. УНН. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter прокомментировал кандидатство Украины на вступление в ЕС, указывая, что Украине не по дороге с российским Zомбилендом. Об этом сообщает УНН.

Цитата

“Конец проекта „русского мира“ в Украине и эры русского лобби в Европе. Украина — официальный кандидат в Евросоюз, а Европа — единственная, как никогда раньше. Впереди — непростой путь, но главное доказано: мы — часть цивилизованного мира, нам не по дороге с русским Zомбилендом”, говорится в сообщения.

Напомним

Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Источник: УНН
Теги: Украина-ЕС
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