Сенатский комитет в США поддержал признание россии страной-спонсором терроризма

КИЕВ. 24 июня. УНН. Комитет Сената США по зарубежным отношениям поддержал резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать россию страной-спонсором терроризма. Об этом информирует УНН со ссылкой на "Голос Америки".

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"Пока это только резолюция, которую поддержал комитет. Финальное решение должна принять администрация президента. Это резолюция, призывающая администрацию, но она не является фактическим признанием россии государством-спонсором терроризма", — прокомментировал сенатор-демократ Крис Кунс.

Детали

В Сенате ожидают поддержки этой резолюции, а также, что госсекретарь США прислушается к мнению Конгресса. Если ее примут, россию будут приравнивать к Сирии, Ирану, Кубе и КНДР.

"Несомненно, что россия во главе с владимиром путиным является государством-спонсором терроризма. Акт, который он совершил, отдав приказ наступления на Украину, был террористическим актом. Он – военный преступник, и он несет ответственность за каждое преступление, совершенное от его имени, за каждое разрушение, за каждое убийство. Все, что было совершено в Украине – на его ответственности", — заявил республиканец Джеймс Риш.

Дополнение

В середине апреля Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, во время которого попросил включить россию в список государств-спонсоров терроризма.

Такая мера могла бы иметь целый ряд последствий, включая наложение экономических санкций на десятки других стран, продолжающих вести бизнес с россией, замораживание активов Москвы в США, включая недвижимость, и запрет на экспорт различных товаров двойного назначения.