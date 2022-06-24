В Раде предлагают закрепить в законе запрет на выезд мужчин во время военного положения

КИЕВ. 24 июня. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7484, в котором предлагается на законодательном уровне запретить во время военного положения выезд за границу мужчинам 18-60 лет, однако, с исключениями. Ведь вопрос выезда мужчин за пределы страны во время войны урегулирован только Указом Президента Украины, а не законом. Текст законопроекта размещен на сайте парламента, передает УНН.

Детали

Согласно законопроекту, предлагается добавить в Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" новую статью, где запрещается во время военного положения выезжать из страны мужчинам в возрасте 18-60 лет. В то же время мужчины имеют право пересекать границу, если подпадают под определенные категории. А именно, в частности:

мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

мужчины, признанные лицами с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии временно непригодных к военной службе по состоянию здоровья;

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формах получения образования.

Напомним

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что ежедневно пограничники отказывают в выезде более 100 человек. В основном среди них мужчины, подпадающие под ограничение военного положения.